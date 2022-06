Guarda Municipal de Barra Mansa recupera veículo furtado

Carro foi localizado pelos agentes nesta terça-feira, 28, no bairro Roberto Silveira

A Guarda Municipal de Barra Mansa recuperou nesta terça-feira, dia 28, um veículo furtado no dia 20 de junho, no bairro Barbará. Durante ronda realizada no bairro Roberto Silveira, os agentes encontraram o carro, modelo Gol de cor branca, estacionado em condições suspeitas. Consultando o sistema, constataram que o automóvel era furtado. O veículo foi levado para a 90ª DP e o proprietário, contatado.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, são vários os veículos recuperados pela GMBM e entregues de volta aos proprietários. O comandante classificou o serviço como ‘gratificante’.

“Estamos muito satisfeitos. Esse não é o primeiro carro que é recuperado pela Guarda Municipal. Todos estão sendo entregues de volta aos proprietários e isso é gratificante para a corporação”, destacou o comandante, detalhando como são feitas as buscas e os demais serviços da Guarda Municipal.

“Nós procuramos fazer uma pesquisa na delegacia para saber as informações e os dados para estar realizando a busca e entregando ao proprietário. Estamos desempenhando um trabalho de patrulha em diversos bairros do município, não só com as rondas, mas também na fiscalização como a Patrulha da Mulher, a Ronda Escolar, Ronda SUS Trânsito, entre outros serviços. Temos desempenhado um trabalho bem reconhecido e elogiado pela população. Estamos muito satisfeitos. A Guarda tem trabalhado muito e se dedicando bastante. Para mim é gratificante estar à frente desta corporação”, destacou Valente.

O Secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, destacou o trabalho da Guarda Municipal e ressaltou os serviços prestados para a segurança da população. “A Guarda Municipal tem intensificado o apoio à segurança pública auxiliando no patrulhamento nas praças públicas, áreas de atividades físicas, terminais de ponto de ônibus, com o intuito de garantir a sensação de segurança do cidadão. Nos deslocamentos de nossas viaturas e nossos guardas municipais estão sempre atentos no apoio ao trânsito de nossa cidade, bem como em veículos em atividade suspeita, onde realizamos consultas dos mesmos, que foi o caso do veículo recuperado.”

As denúncias sobre carros furtados ou roubados, assim como outras irregularidades, podem ser feitas através dos seguintes telefones: (24) 3028-9369 e (24) 3028-9339.