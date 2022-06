Mulher registra na Deam queixa de agressão contra o filho

Uma moradora de Volta Redonda registrou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a agressão que sofreu do filho, de 28 anos, na madrugada do último domingo (26). Ela levou tapas e um soco no olho direito por ter, segundo explicou, repreendido o filho, de 28 anos, porque ele estava mantendo relações sexuais com uma mulher no quarto da casa da avó.

Com a marca da agressão visível – apresentando um hematoma – a mãe postou um vídeo numa rede social relatando a agressão. Segundo ela, o rapaz é engenheiro civil e atualmente cursa Medicina. Ela justificou o vídeo ressaltando que as mulheres vítimas de agressão não devem deixar de denunciar, seja quem for o agressor.

“Seja filho, seja marido, seja quem for, denuncie. A gente não merece passar por isso, ainda mais por um filho. Dói muito”, disse, chorando.

A Deam confirmou que o boletim de ocorrência foi registrado no domingo. O estudante deverá ser intimado a depor sobre o caso.