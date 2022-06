Advogada pegava procuração de idosos, realizava empréstimos e não repassava o valor total às vítimas, além de haver indícios de crimes contra a Previdência Social.

Agentes da 88ª Delegacia de Polícia e Policiais Federais de Volta Redonda estão em diligência desde as primeiras horas da manhã de hoje na cidade de Barra do Piraí.Três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no bairro Dr. Mesquita contra uma mulher, de 36 anos, que vitimou diversas pessoas na cidade de Barra do Piraí. Diversos documentos, procurações e cartões foram encontrados e a suspeita foi presa em flagrante. A mulher é bacharel em direito, mas não possui inscrição na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), ou seja, não é advogada.

As vítimas eram ludibriadas e tratavam a golpista por doutora. Após assinar procuração (pensando tratar-se de advogada), as vítimas eram enganadas novamente e somente recebiam uma pequena parte do dinheiro a que tinham direito, por empréstimos ou benefícios previdenciários.

A mulher já possui antecedentes criminais por lesão corporal, ameaça, falsa identidade, desacato, resistência e furto. Agora vai responder por estelionato, exercício ilegal da profissão, crime contra os idosos e crime contra a Previdência Social.