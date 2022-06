A Polícia Civil de Resende, coordenada pelo delegado Ronaldo Aparecido, deflagrou na segunda-feira (27) a operação ‘Combate’. Com o apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, a ação teve o objetivo de prender suspeitos de tráfico autores de homicídios e tentativas de assassinato ocorridas no distrito de Engenheiro Passos. Os crimes ocorreram este mês e no mês passado.

Nove suspeitos foram presos. Segundo a Polícia Civil, o primeiro crime foi praticado no dia 8 de maio e teve como vítima fatal Signei Pires de Souza. Ele foi agredido a pauladas por traficantes da localidade, que o acusaram de furto de celular. No entanto, segundo a polícia, ele não furtou nenhum aparelho e morreu ao chegar em sua residência.

Já o segundo crime foi no dia 11 deste mês contra uma mulher, que também foi agredida a pauladas, mas sobreviveu. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi agredida porque se relacionou com um homem de uma facção rival e voltou para morar com a mãe. Apesar de ter escapado da morte, ela quebrou quatro costelas, perfurou o pulmão, quebrou um dos braços, lesionou o cotovelo, teve as pernas cortadas e ficou com diversos hematomas pelo corpo.

Todos foram levados para a delegacia da cidade. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)