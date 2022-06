Policiais civis da 101º DP apreenderam nesta terça-feira, dia 28, várias câmeras de monitoramento instaladas por criminosos no Morro da Caixa D’Água para acompanhar o movimento de forças de segurança na comunidade, de Angra dos Reis.

Policiais foram até o local onde foram recebidos à tiros. Depois da troca de tiros, os policiais retiraram os equipamentos que estavam instalados em postes, alguns quase invisíveis em meio ao emaranhado de fios.

O delegado Vilson de Almeida informou que os criminosos fugiram por becos e escadarias que levam a uma área de mata no alto do morro. Ele explicou que a ação de sua equipe foi voltada exatamente para verificar a existência das câmeras, que, juntamente com outros equipamentos encontrados, serão submetidos à investigação técnica. (Imagem: Polícia Civil)