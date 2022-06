Policial militar é agredido durante prisão de suspeito no Bom Pastor

Um policial militar foi agredido na noite de segunda-feira, após dar voz de prisão a um suspeito de tráfico de drogas, na Rua Bom Pastor, bairro Bom Pastor, em Barra Mansa.

Segundo os agentes, o suspeito, de 19 anos, tinha recebido voz de prisão quando os parentes revoltados começaram a agredir o policial com tapas e socos. O policial teve um corte na orelha e um arranhão do pescoço.

Os agentes foram até o local depois de informações de que o suspeito estava praticando o tráfico de drogas na localidade. Os agentes foram até o local e viram que o rapaz saia de um beco e entregava algo para outras pessoas.

Segundo os agentes, o suspeito foi flagrado com oito pedras de crack, dois pinos de cocaína e R$ 30,00. No beco os agentes encontraram uma sacola contendo mais 11 pedras de crack, nove pinos de cocaína, uma dola de maconha, um rádio comunicador e R$ 44.

Após dar voz de prisão ao suspeito, a família do rapaz apareceu no local, dando início a confusão. Apesar do ocorrido, não consta no registro de ocorrência que algum parente do suspeito tenha sido detido por conta das supostas agressões. O rapaz foi levado para a delegacia, onde foi autuado por tráfico.