Previsão é que 50 cuidadores e 30 auxiliares iniciem atividades na rede pública a partir de 1º de agosto

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), convocou mais 80 profissionais aprovados no processo seletivo simplificado lançado neste ano. São 50 Cuidadores da Área Educacional e 30 Auxiliares de Educação Infantil que irão cobrir as carências da rede pública de ensino.

De acordo com o subsecretário municipal de Educação, Julio Cyrne, os convocados farão os exames admissionais no mês de julho e a previsão é que iniciem suas atividades a partir de 1º de agosto, com o retorno das aulas para o segundo semestre letivo.

“Esta é a primeira convocação deste processo seletivo temporário, e o planejamento é estar com o quadro completo de profissionais em agosto”, afirmou Julio.

O processo seletivo foi realizado pela Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE), através de Avaliação Curricular, na qual foram pontuados Títulos e Experiência Profissional. No total, a secretaria de Educação já convocou neste ano, entre aprovados em concurso público e processo seletivo, 490 profissionais como docentes, auxiliares, orientadores, cuidadores, agentes, entre outros cargos, sendo admitidos 369 neste período. Em 2021, foram 201 convocações e 173 admissões.

“Melhoramos a merenda dos nossos estudantes, estamos reformando escolas, e a partir de agosto devemos estar com o número de profissionais regularizado na rede pública. É um trabalho constante para melhorar ainda mais a educação para nossos jovens”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

