Volta Redonda inicia obras em mais duas unidades de saúde

Policlínica do Idoso e SPA Conforto entram em reforma a partir deste 1º de julho; atendimentos serão transferidos para outros locais

Mais duas unidades de saúde serão reformadas em Volta Redonda. As obras da Policlínica do Idoso, no bairro Jardim Paraíba, e do Serviço de Pronto Atendimento do Conforto (SPA Conforto) têm início a partir deste 1º de julho. A previsão é que os trabalhos durem seis e 10 meses respectivamente. As intervenções serão feitas para melhorar a estrutura física do espaço, visando maior conforto e segurança aos usuários atendidos.

Com isso, os atendimentos sofrerão alteração. Os pacientes da Policlínica do Idoso serão direcionados à Policlínica da Cidadania, que funciona nas dependências do Estádio Raulino de Oliveira, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já os usuários do SPA Conforto deverão procurar atendimento nas Unidades de Saúde da Família dos bairros 249 e São Lucas (casos de menor gravidade). Esses locais ampliarão o atendimento, funcionando das 7h às 23h, todos os dias, inclusive aos sábados domingos e feriados. Já os casos de urgência e emergência serão encaminhados aos hospitais Dr. Nelson Gonçalves (antigo CAIS Aterrado), Dr. Munir Rafful (Retiro), São João Batista (HSJB) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho.

Central de Testagem tem novo endereço

Por conta destas intervenções, a Central de Testagem para Covid-19, que ficava na Policlínica do Idoso, passará a funcionar no antigo Laboratório Municipal, que fica no Hospital Municipal Nelson Gonçalves (antigo CAIS do Aterrado). A unidade fica na Rua Dep. Geraldo Di Biase, número 80 – bairro Aterrado.

A central funciona todos os dias, das 8h às 18h30, com atendimento médico. Devem procurar o serviço pessoas com sintomas gripais como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e alterações no olfato ou paladar.