Órgãos municipais estiveram, na terça-feira, no Cemitério Bom Jardim Isidório Ribeiro, conhecido como Cemitério do Retiro para verificar denúncias de uso irregular do local.

Foi montada uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública, Guarda Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), Zoonoses e Polícia militar para poder sanar alguns problemas de ocupação irregular, entre eles, não só na questão de moradia, mas também, como proprietários de animais que soltam os mesmos dentro da localidade e esses animais acabam destruindo os jazigos, crianças soltando pipas sobre as sepulturas, pessoas com som automotivos em volumes altíssimos, entre outros. Também foi observado que, pessoas que moram próximo acabam invadindo a área pertencente ao cemitério. Com construções irregulares.

“Iremos reprimir a ocupação irregular do cemitério, ou quaisquer outras atividades que desrespeite ou venha danificar o ambiente e iremos providenciar o monitoramento do local através do CIOSP”, disse o secretário o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.