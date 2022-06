Adolescente é apreendido com pistola no bairro Vila Brasília

Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido com uma pistola calibre 9 milímetros no fim da noite de terça-feira, dia 28, na Rua C-1, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi ao local checar denúncia de tráfico de drogas e quando a guarnição chegou os agentes viram o menor com a arma.

O menor jogou a pistola no chão ao ver os policiais e foi abordado. A arma estava carregada com sete munições. O adolescente foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. Foto: PM/Divulgação