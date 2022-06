Carreta tomba e deixa condutor com ferimento na Dutra, em Floriano

ma carreta, carregada com bobinas de fios de aço, tombou no início da madrugada desta quarta-feira, por volta de 00h40min, no km 290, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A carreta que estava carregada com 13 bobinas de fios de aço de 5,55 mm (pesando aproximadamente 24 toneladas) tombou ao fazer uma curva. O motorista, de 47 anos, foi socorrido pela equipe de resgate da NovaDutra e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa com ferimento leve (um corte no pé esquerdo que precisou ser suturado).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e confeccionou o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). A pista ficou parcialmente interditada (faixa direita e acostamento) om o fluxo de veículos seguindo pela faixa esquerda. Não houve congestionamento, apenas lentidão devido ao baixo número de veículos circulando naquele horário.