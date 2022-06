Um carro pegou fogo, na manhã desta quarta-feira, dia 28, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. O veículo estava estacionado na Rua da Imprensa, que dá acesso ao bairro Santa Rosa, em Barra Mansa.

Os bombeiros foram acionados e apagaram as chamas, mas o veículo foi destruído. A causa do incêndio é desconhecida. O carro era equipado com GNV. (Foto: Redes sociais)