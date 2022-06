Um ciclista ficou ferido em um acidente na noite desta quarta-feira, dia 29, na Rodovia dos Metalúrgicos nas proximidades da rotatória em frente ao Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

O ciclista colidiu com o carro. A vítima, que seria um idoso, estava caída aguardando a chegada do socorro. A dinâmica do acidente é desconhecida e o trânsito no local registra lentidão. (Foto: Redes Sociais)