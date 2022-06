Ação conjunta com a GMVR abordou 60 motociclistas no bairro Vila Elmira



A Guarda Municipal de Barra Mansa realizou uma operação conjunta com a Guarda Municipal de Volta Redonda para fiscalização de motos irregulares e adulteradas. A ação aconteceu nesta terça-feira, 28, no bairro Vila Elmira, na divisa entre as duas cidades. Ao todo, 60 motociclistas foram abordados, resultando em dois veículos apreendidos pela GMBM e quatro pela GMVR.

O comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente, comentou sobre a ação realizada e celebrou a parceria com a Guarda vizinha. “Isso está sendo muito bom, pois é mais uma ação para agregar ao nosso município, em prol da população e de um trânsito melhor. Fizemos a averiguação nesta terça-feira e conseguimos tirar de circulação seis motos irregulares, em parceria com a Guarda de Volta Redonda. Assim, melhoramos o trânsito para os munícipes das duas cidades” relatou o comandante, garantindo que as ações conjuntas com a GMVR continuarão.

“Frequentemente recebemos denúncias de motos adulteradas, com poluição sonora e até sem placas de identificação. Essas operações estão tendo resultados muito positivos. Vamos continuar com as ações no dia a dia”, finalizou Valente.

Denúncias sobre veículos irregulares podem ser feitas à GMBM através dos seguintes telefones: (24) 3028-9369 e (24) 3028-9339.