O delegado de Paraty, Dr. Marcelo Russo, prendeu em flagrante na terça-feira, dia 28, uma mulher de 33 anos, por violência contra a sua filha de apenas 11 dias, de vida.

A prisão ocorreu no Hospital Municipal Hugo Miranda, onde a polícia foi chamada depois que a mulher, natural do Rio Grande do Sul, chegou com uma criança.

Os médicos constataram que a menina apresenta lesões no corpo, inclusive no ânus. De acordo com o delegado, a mãe é dependente de crack e alegava haver um chip no corpo da criança, que precisava ser retirado.

A criança já teve alta e foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar, que passa a tratar do caso, juntamente com o Ministério Público estadual. (Foto: Divulgação)