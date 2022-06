Mulher fica ferida em acidente na Dutra, em Barra Mansa

A condutora de um automóvel ficou ferida ao se envolver em um acidente no início da tarde desta quarta-feira, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

A condutora seguia pela rodovia quando mudou repentinamente para a faixa da esquerda. Uma carreta que seguia atrás do veículo não conseguiu parar e bateu em sua traseira. Após bater na traseira do veículo conduzido pela mulher, a carreta ao tentar desviar atingiu a mureta que divide as pistas.

O automóvel acabou invadindo a sinalização onde estava em obras e colidiu no caminhão que estava estacionado. A condutora do automóvel foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa.

Os condutores da carreta e do caminhão nada sofreram.