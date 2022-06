A operação realizada pela Polícia Civil, denominada “Fundo do Polo”, na manhã desta terça-feira no condomínio Minha Casa, Minha Vida, terminou com oito presos no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Segundo os agentes, dois homens tinham mandado de prisão expedido pela Justiça. Os agentes apreenderam uma arma, munições e drogas. O delegado Luiz Jorge Rodrigues, que coordenou a ação, disse que o trabalho foi realizado depois que criminosos torturaram um adolescente de 15 anos, expulsando sua família do imóvel que ocupavam no conjunto habitacional.

Segundo o policial, um vídeo foi compartilhado em redes sociais, porque teria dado um soco na barriga de uma adolescente grávida de um traficante. A jovem perdeu o bebê.

Segundo os agentes, 45 policiais civis participaram da operação. Os presos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.