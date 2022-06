Polícia Militar apreende pistola e drogas no bairro Santa Rosa 2

Policiais militares receberam uma denúncia, nesta quarta-feira, por volta das 17h45min, sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado na Praça dos Bombeiros parte baixa do bloco 24, no bairro Santa Rosa 2, em Valença.

Durante abordagens e buscas foram encontrados entre as caixas d’águas, na parte superior do Bloco 24, uma réplica de pistola Imbel, com um carregador, ️39 pinos tipo eppendorf, 22 tiras de erva seca prensada, oito tabletes de erva seca prensada (maconha) e 60 sacolés vazios, material para embalar drogas.

A pistola e as drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia de Valença.