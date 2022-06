Prefeitura de Volta Redonda promove festa junina nos Cras

Nessa terça-feira, dia 28, foi a vez dos moradores do bairro São Sebastião participar das festividades

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro São Sebastião, em Volta Redonda, recebeu nesta terça-feira (28) famílias para a festa junina da unidade, que contou com comidas típicas, decoração, música, danças e o tradicional casamento na roça. O evento foi realizado em parceria com os moradores do bairro.

A coordenadora do Cras São Sebastião, Carmem Lúcia Marcolino, explicou que a unidade atende mais de 900 pessoas. No local são realizadas atividades voltadas para as crianças como futsal, desenho, capoeira e roda de conversa, do Serviço de Convivência. Para os adultos são realizadas oficinas de tranças e designer de sobrancelhas.

“Ficamos sempre muito felizes ao receber os nossos usuários em um evento especial como esse. Poder oferecer uma tarde diferente a eles é muito bom. É visível como muda o dia dessas pessoas”, afirmou a coordenadora.

Efigênia Ramos, moradora do São Sebastião, participa há seis anos do grupo de convivência do bairro: “Essa festa junina, além de ser uma opção de lazer para o bairro, serve para estreitar o vínculo entre os moradores. Além disso, promove momentos de descontração e alegria”.

Maria Bernadete Bastos, 41 anos, tem dois filhos que frequentam o Cras: “Meus filhos Carlos Fernando (9 anos) e Helena Vitória (3 anos) participam ativamente das atividades realizadas no Cras. Ter um espaço como esse é muito importante para o nosso bairro, pois significa que as nossas crianças não estão na rua, ociosas. Além disso, as atividades realizadas nesses espaços, como essa festa junina, promovem a interação e integração dos moradores. É muito bom”, disse Maria Bernadete, que também é moradora do bairro.

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, as festas juninas estão acontecendo em todos os Cras e nos Centros de Convivência que ficam nos bairros Morada do Campo, Aero Cube e Verde Vale durante os meses de junho e julho.

“Nosso objetivo é buscar a socialização, fortalecer os vínculos familiares, além de atrair a população para dentro dessas unidades, para que as pessoas possam conhecer os nossos serviços e fortalecer os grupos que já frequentam esses espaços”, afirmou a secretária.

Kits – A Secretaria Municipal de Ação comunitária (Smac) montou quatro mil kits contendo tipos de doces típicos de festas juninas, salsichão, pipoca doce, refrigerantes e enfeites para ornamentar a festa. O evento também conta com a participação das comunidades que também levam comidas típicas como quentão, canjicas doce e salgada. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.