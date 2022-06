Projeto “Cultura em Ação” é uma realização do Ministério do Turismo e está rodando todo o país

A Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, está recebendo apresentações de circo, cinema, música e teatro durante toda esta quarta-feira, dia 29. O evento faz parte do projeto “Cultura em Ação”, realização do Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda e patrocínio do Supermercado Atacadão.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson Souza, explicou que o projeto está fazendo um tour pelo Brasil e que vieram com toda a estrutura, já contratada por eles, e sem custo algum para o município.

“É um projeto de várias culturas integradas. Você tem circo, música, teatro, cinema e oferece para a população de forma gratuita, segura, e em um local arejado, aberto. Só temos a ganhar em receber projetos como este, que são nacionais e estão excursionando pelas principais cidades do país”, destacou.

Foram programados quatro horários de apresentação. A primeira aconteceu às 9h30, com a Peça Eco-Clown. Já na parte da tarde, serão exibidos a peça “Enguiçou” e o filme “O Parque dos Sonhos”, às 15h e 17h, respectivamente. Fechando o dia, às 19h, o Coral Municipal de Volta Redonda se apresentou para o público presente.

“Vi a publicação nas redes sociais da prefeitura, achei interessante e trouxe o meu filho. Gostamos muito de circo e vim prestigiar. Acho muito importante o município proporcionar este acesso à cultura de forma gratuita”, destacou a micropigmentadora Aline Moreira Gonçalves, de 39 anos, que é moradora da Vila Santa Cecília e estava como seu filho Ravi, de dois anos.

Alunos dos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) de Volta Redonda, do CAPD (Centro Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência) e de outros projetos sociais do munícipio também assistiram aos espetáculos. Dentre eles, estava Samilly Alexandre Cardim, de 13 anos, aluna do CRAS São Cristóvão.

“Acho muito bom, porque às vezes não temos muita oportunidade para nos divertirmos assim; ir ao circo, e é muito legal estas apresentações. Gosto muito de palhaços e me diverti bastante”, comentou a jovem.

Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR