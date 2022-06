Veículos irregulares têm sido alvo de repreensão do órgão. Ao todo, 85 ocorrências foram atendidas nos primeiros seis meses deste ano

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), ligada à Secretaria de Ordem Pública (Semop), fez um balanço de suas ações no primeiro semestre deste ano. Nos primeiros meses de 2022, 67 motocicletas foram recolhidas ao Depósito Público Municipal por estarem com o escapamento modificado ou com o equipamento de descarga livre removido. No mesmo período, também foram recolhidos ao depósito 424 veículos por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e 55 que estavam em estado de abandono (conforme Decreto Municipal 15.601/2019).

Do dia 1º de janeiro a 27 de junho, a GMVR atendeu a 85 ocorrências, com destaque para os tipos mais registrados: condutores flagrados dirigindo sob influência de álcool (17) e recuperação de veículos (automóveis e motocicletas) que foram furtados ou roubados (10).

Em relação a acidentes de trânsito, foram atendidas 261 ocorrências sem vítimas, sendo 31 envolvendo motocicletas. Apesar de não realizar a confecção do BRAT (Boletim de Registro de Acidente de Trânsito), o agente da GMVR foi ao local durante essas ocorrências e sinalizou o acidente para garantir a segurança do trânsito, ajudou na desobstrução da via pública e orientou as partes envolvidas sobre como realizar o BRAT.

Patrulhas Escolar e Maria da Penha

A Patrulha Escolar da Guarda Municipal atende a 187 unidades educacionais, entre municipais, estaduais e particulares. As direções dessas unidades possuem contato direto com os integrantes da Patrulha Escolar, fazendo com que o atendimento seja rápido e eficiente.

No período de 1º de janeiro a 27 de junho deste ano, foram feitos 1.017 atendimentos pela patrulha, incluindo rondas diárias a atendimentos de ocorrências mais complexas como agressão, ameaça, desacato, furto, lesão corporal e assédio sexual.

Outra equipe atuante foi a Patrulha Maria da Penha, fundamental no apoio às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência doméstica, fiscalizando as medidas protetivas, dando orientação e suporte para a mulher assistida durante toda a vigência dessas medidas.

No primeiro semestre, a patrulha realizou 25 atendimentos na DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e está acompanhando atualmente 154 mulheres que estão com medidas protetivas em vigor. A Patrulha Maria da Penha também realizou mais de 260 atendimentos entre rondas e outros apoios a locais como: IML (Instituto Médico Legal), Fórum, escolas, Cras (Centros de Referência da Assistência Social) e hospitais.

“A Guarda Municipal está cada vez mais próxima da comunidade, atenta aos problemas que ocorrem no espaço público, valorizando a integração com as forças segurança e os demais órgãos da administração pública municipal. Com auxílio da tecnologia, o atendimento às ocorrências tem sido mais ágil. Hoje temos uma Guarda Municipal presente e atuante, sempre pronta para servir à população”, afirmou o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis. Fotos: Arquivo/GMVR