Homem tem moto roubada no bairro Boa Vista, em Barra Mansa

Um homem de 41 anos foi assaltado e teve sua moto roubada na noite desta quinta-feira (30) na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra Mansa. Ele foi rendido por dois criminosos quando pilotava seu veículo pelo bairro Boa Vista, na altura de uma concessionária de veículos.

Ele contou na delegacia que mora no bairro e foi fechado por dois homens em outra moto. Armado com uma pistola, o garupa desceu do veículo e disse: “saia da moto, se não atiro em você”. Em seguida, a dupla fugiu sentido Dutra. A moto da vítima é a Honda NXR 160 Bros RJL-6J38. Informações sobre o veículo podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar. (Foto: Arquivo Pessoal)