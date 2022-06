Jovem é preso por suspeita de estupro de vulnerável, em Pinheiral

Um jovem, de 20 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira suspeito de estupro de vulnerável no bairro Palmeiras, em Pinheiral. Segundo policiais militares, o suspeito foi flagrado num quarto, com as luzes apagadas, com uma prima, de 13 anos, num quarto da residência da menina, no Palmeiras, em Itatiaia.

A mãe da jovem acionou os policiais que foram até o local e levaram as partes para a Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher). Embora o exame de corpo de delito, feito no IML (Instituto Médico Legal) de Volta Redonda não tenha constatado conjunção carnal ou ato libidinoso, o jovem foi preso em flagrante

A determinação pela prisão foi da delegada Ericka Batitucci, com base no artigo 241 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que considera estupro de vulnerável “aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso”.