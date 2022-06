Menor é apreendido com celular roubado em shopping, em Volta Redonda

Um menor foi apreendido na quarta-feira, dia 29, após o furto de dois celulares de uma loja localizada no Shopping Pontual, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Policiais do “Segurança Presente” foram acionados e no local flagraram o menor dentro do banheiro do shopping com uma réplica de pistola, canivete e dois celulares iPhone roubados da loja do shopping.

Ele foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. O Conselho Tutelar foi acionado e compareceu à delegacia para acompanhar o caso.