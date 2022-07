Morreu no início da tarde desta quinta-feira (30), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, o motociclista Everaldo de Oliveira, de 48 anos. Everaldo foi vítima de um acidente com um caminhão, no km 285 da BR-393 (Lúcio Meira), no trevo de acesso ao bairro Água Limpa.

O homem foi levado em estado grave para a unidade médica e chegou a passar por cirurgia, mas teve o óbito confirmado às 13h20min. No momento desta publicação, não havia informações sobre velório e sepultamento. (Foto: redes sociais)