O motorista de um automóvel, de 64 anos, perdeu o controle do volante e saiu da pista caindo em cima de uma casa, que fica aproximadamente 15 metros abaixo do nível da rodovia, na madrugada desta quarta-feira, no trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) no bairro Barão de Angra, sentido Três Rios, em Paraíba do Sul.

O motorista, de 64 anos e dois moradores, um adulto de 58 e uma criança de 6 anos, ficaram feridos. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) o condutor do veículo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Os moradores foram socorridos por uma ambulância da concessionária Kinfra, que administra a rodovia. Todos foram levados para o Hospital Nossa Senhora da Piedade. Foto: Corpo de Bombeiros