Policiais civis da delegacia da 88ª DP prenderam no início da manhã desta quinta-feira, um homem, de 26 anos, condenado a 15 anos de reclusão por roubo e tráfico de drogas. Ele foi preso no Centro de Barra do Piraí.

O crime foi cometido no ano de 2014, no bairro Retiro, em Volta Redonda. As vítimas foram amarradas e torturadas psicologicamente. Durante investigação, os policiais civis, apontaram o homem preso na data de hoje como sendo o mandante do crime.

Autor e vítima tiveram um relacionamento antes do crime e o criminoso se valeu das informações para praticar o roubo. Vítima tinha dívidas com traficantes e teve o veículo e diversos objetos roubados.