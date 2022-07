PRF prende condutor embriagado na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no início da tarde desta quinta-feira, por volta das 12 horas, o motorista de uma caminhonete VW Saveiro, transportando botijões de gás (GLP), no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, na rotatória de acesso a Penedo, em Itatiaia.

Durante tentativa de abordagem, o condutor do veículo saiu em disparada e foi perseguido pela viatura da PRF. O veículo foi alcançado 200 metros do local da abordagem. Foi observado que o condutor, de 35 anos, apresentava sinais de embriaguez.

Submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) o resultado foi de 0,49 mg/L, configurando crime de trânsito. Além da prisão por embriaguez, foram constatadas infrações de trânsito, sendo aplicadas as devidas multas por dirigir embriagado, licenciamento vencido, mau estado de conservação e segurança, pneus excessivamente desgastados, entre outras infrações, no valor total de R$ 3.805,25. O veículo foi removido para o pátio contratado e o condutor terá a CNH suspensa.

Ele recebeu voz de prisão e a ocorrência foi apresentada na 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia.

Crime de Trânsito

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.