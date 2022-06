Competição para os alunos adultos começa nesta sexta-feira, 1º, e vai até domingo (3); vencedores vão ganhar troféus

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG), promove neste fim de semana um torneio de tênis na quadra da Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, núcleo que recebe os alunos adultos do Projeto Tênis na Comunidade. A competição de duplas começa nesta sexta-feira, 1º, às 8h40, e termina no domingo, dia 3, sempre com jogos pela manhã. As duplas vencedoras ganham troféus.

As aulas do Projeto Tênis na Comunidade da FBG acontecem nas quadras poliesportivas dos bairros Morada do Campo, Vila Brasília, Nova Primavera, São Luiz, Candelária e Sessenta (Praça dos Ex-Combatentes), para crianças e adolescentes; e na quadra da Praça Pandiá Calógeras para adultos. As atividades são gratuitas e as inscrições podem ser feitas nos polos dos bairros com o professor responsável. Mais informações pelos telefones (24) 3341-4920 e (24) 3341-4940, Ramal 219.

A equipe de professores é formada por Edison Nascimento Lima, que coordena o projeto; Érico dos Santos Nascimento; José Alexandre Machado, o Xandão; Samuel Sitta Suhett; Marcelo Barroso; e Maria Nery.

De acordo com o diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, o projeto abriu inscrições para o público adulto ao final de 2021, antes disso, a escolinha era voltada apenas para as crianças e os adolescentes.

“Hoje temos 120 adultos no projeto e metade deles vai participar do torneio. A competição é uma forma de incentivar a continuidade da prática esportiva”, disse, lembrando que a participação no projeto é livre para qualquer morador de Volta Redonda.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.