Acidente deixa dois mortos na RJ-145, em Valença

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, dia 1º, entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas e duas feridas no km 95, da RJ-145 (Estrada Valença x Rio das Flores), na cidade de Valença (RJ).

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer as vítimas. Quando as equipes de resgate chegaram encontraram o motorista do automóvel, Paulo Roberto, de 68 anos, morto preso às ferragens.

Os outros três ocupantes foram socorridos em estado grave para o Hospital Escola de Valença. Geisiane da Silva Ferreira, 31 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade médica. O condutor do caminhão não se feriu.

Posteriormente foi feita perícia pela Polícia Civil, o corpo do idoso foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual, (BPRv).