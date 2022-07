Homem é preso por ameaça por suposta dívida de R$ 4,50, em Vassouras

Um homem, de 42 anos, foi preso no final da noite de quinta-feira, por volta da 23 horas, após ameaçar com um facão uma jovem, de 21 anos, na Rua Barão de Santa Mônica, no bairro Barão de Juparanã, em Vassouras.

Segundo a Polícia Militar, o acusado foi na residência da jovem cobrar uma suposta dívida de R$ 4,50. Policiais militares foram até o local, mas o homem já tinha evadido do local.

O suspeito foi encontrado e quando os agentes se aproximaram ele teria tirado dentro da mochila o facão e ameaçado os agentes. Foi preciso o uso das algemas, pois estava muito exaltado. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Vassouras. Ele foi ouvido e liberado em seguida.