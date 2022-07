Polícia Militar apreende arma em sítio em Valença

Policiais militares foram informados na manhã desta sexta-feira, por volta das 8h40min, por um homem, de 29 anos, que seu pai, de 66 anos, estaria com uma arma no sítio de propriedade da família, no distrito de Parapeúna, em Valença.

A preocupação do filho foi com relação ao comportamento do pai que é muito nervoso e temia também pela sua segurança. Os agentes foram até o local e já encontraram um inspetor da Polícia Civil que apreendeu um revólver calibre 38 com 10 munições intactas.

O idoso foi levado para a Delegacia de Polícia (91ª DP), de Valença, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência.