Policial militar fica ferido ao levar um tiro no bairro Padre Josimo

Duas pessoas feridas a tiros foram socorridas, na noite desta sexta-feira (1º), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ambas foram baleadas no bairro Padre Josimo.

Um deles é um policial militar, de 36 anos, que foi atingido por um disparo na perna direita. O outro tem 36 anos e foi ferido no tórax. Ele foi socorrido inicialmente no Hospital de Retiro, de onde foi transferido para o HSJB. Segundo as primeiras informações, ele não corre risco de morte.

Até o momento desta publicação, não havia detalhes das circunstâncias em que os dois homens foram baleados.