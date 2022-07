Furban-VR está investindo mais de R$ 1,7 milhão em 18 intervenções

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), avançou em obras de contenção nesse período com menor frequência de chuvas. O objetivo é preservar a integridade e a segurança dos moradores e dos espaços públicos em localidades mais carentes do município.

“Suportamos bem o período de chuvas do último verão e a prefeitura aproveitou o período de estiagem de outono e inverno para melhorar a segurança das famílias nessas localidades. Com as obras que estamos realizando, vamos estar mais bem preparados”, afirmou o diretor-presidente do Furban-VR, José Martins de Assis, o “Tigrão”.

Duas obras estão com cerca de 80% dos trabalhos concluídos. Uma delas é a construção de contenção em solo cimento na Rua 16, nº 41, no bairro Padre Josimo. A outra é a obra de contenção, projetado e manutenção da Servidão Viela 11, próximo ao número 132 da Rua Lindaura Brandão, no Vila Brasília.

Também estão avançados – 60% concluídos – os trabalhos de estabilização de encosta e construção de calçamento de servidão no Beco Esperança, altura do número 212, Vila Brasília; e a construção de concreto projetado e muro de solo cimento em encosta da Rua Nova Friburgo, próximo ao número 807, no bairro Eldorado.

No total, o Furban-VR está realizando 18 obras com investimento de mais de R$ 1,7 milhão em melhorias de ruas, servidões, calçadas, muros, entre outros espaços públicos. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.