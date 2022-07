PRF prende homem com cocaína e maconha na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização nesta sexta-feira, por volta das 2h50min, quando abordaram um veículo Nissan March 10SV, com placa de Suzano (SP), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

O condutor, de 40 anos, apresentou nervosismo ao extremo e com informações desconexas sobre a viagem. Os agentes suspeitaram e iniciaram uma revista. Dentro de uma mala foram encontrados tabletes de drogas, sendo 18,700 kg de cocaína e 1, 150 kg de maconha.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado junto com as drogas apreendidas e o veículo para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí.

O suspeito informou que pegou a mala com os narcóticos em Embu das Artes (SP) e entregaria no Rio de Janeiro, não sabendo informar o local exato nem o nome da pessoa que receberia, e para efetuar tal transporte receberia R$ 5.000,00.