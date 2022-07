A Firjan SENAI, em parceria com os sindicatos da indústria do Rio, está com inscrições abertas para 1.912 vagas gratuitas em cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional para os meses de julho, agosto e setembro em todo o estado. Entre os pré-requisitos, os interessados devem autodeclarar renda familiar per capita bruta de até 1,5 salário mínimo.

Nesses três meses, só no Sul Fluminense, há vagas para os setores de Construção Pesada e Civil, Alimentos e Bebidas, e Editorial e Gráfica. O início, o turno e a carga horária variam de acordo com o curso escolhido. As aulas serão ministradas nas unidades de Angra dos Reis e Volta Redonda.

Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, explica que as vagas são voltadas para trabalhadores da indústria e seus dependentes, desempregados que já tenham atuado na indústria e público em geral. “O objetivo da parceria Firjan SENAI e sindicatos é preparar profissionais para atender a demanda de capacitação da indústria e do mercado de trabalho”, destaca.

Os cursos de qualificação profissional propiciam o desenvolvimento de competências e a formação do perfil profissional de jovens e adultos. Já os de aperfeiçoamento são voltados para a atualização de pessoas com experiência profissional na área.

Sindicatos e cursos

Grupo Alimenta Sul Rio (Volta Redonda) – Padeiro e Confeiteiro (Firjan SENAI Angra dos Reis), Fabricação de sobremesas e doces finos, Técnicas de fabricação de doces finos, Tecnologia de Congelamento de Produtos de Panificação e Confeitaria e Fabricação de Pães Rústicos (Firjan SENAI Volta Redonda); Sinduscon-SF (Volta Redonda) – Técnicas de execução de alvenaria com blocos cerâmicos e Técnicas de pintura em alvenaria (Firjan SENAI Volta Redonda); Singrasul (Volta Redonda) –Impressor Offset (Firjan SENAI Volta Redonda).

Programa de Qualificação Setorial

O edital, com a relação completa de oportunidades, o nome dos sindicatos responsável por cada curso, e os critérios para participação, está disponível em https://firjansenai.com.br/qualificacaosetorial .

As inscrições devem ser realizadas diretamente na unidade onde o curso será ministrado, porém, o candidato deve primeiro buscar uma carta de encaminhamento no sindicato responsável pela oportunidade escolhida.

O endereço das unidades pode ser encontrado também no site da Firjan SENAI, no link https://firjansenai.com.br/cursorio/o-senai-rio/unidades. Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 0231 231.