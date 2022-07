Volta Redonda lança pedra fundamental do Hospital da Criança

Obras de construção da unidade, iniciadas em 2016, serão retomadas com recursos da prefeitura, do Governo do Estado e emenda de bancada da Câmara dos Deputados

A Prefeitura de Volta Redonda lançou na tarde desta sexta-feira (1º) a pedra fundamental do Hospital da Criança, que ficará em terreno ao lado do Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), no Retiro. A construção da unidade, iniciada em 2016 e paralisada nos últimos anos, será retomada com recursos do município, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e emenda de bancada proposta pelo deputado federal Antonio Furtado.

O governo estadual, por meio do projeto Somando Forças, da Secretaria das Cidades, liberou R$ 9,4 milhões para a construção do Hospital da Criança em Volta Redonda. A fiscalização das obras e a contratação da empresa para executar o trabalho ficarão a cargo da prefeitura, que também entrará com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida.

O deputado federal Antonio Furtado, que esteve no lançamento da pedra fundamental, é autor de emenda de bancada que garantiu quase R$ 6 milhões para custeio da unidade. A iniciativa foi aprovada pelos demais parlamentares fluminenses.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou que a parceria com o Governo do Estado está sendo fundamental para a reconstrução de Volta Redonda e os recursos do “Somando Forças” vai nos permitir concretizar o sonho de construir o Hospital da Criança. Além disso, Neto agradeceu ao deputado Antonio Furtado por toda ajuda dispensada ao município durante seu mandato.

“Esses R$ 6 milhões são de grande importância para dar continuidade à construção desta unidade que vai atender nossas crianças. Além disso, devemos a emendas do deputado Furtado a possibilidade de fazer outros investimentos, como ampliar a frota de veículos do município. Mais cedo, na praça da prefeitura, ao lado do vice-prefeito, Sebastião Faria, reunimos os quatro carros destinados à Guarda Municipal; um utilitário para a Secretaria de Fazenda; e três furgões para a Funerária Municipal, que, com certeza, vão melhorar a qualidade dos serviços ofertados à população”, afirmou o prefeito.

Antonio Furtado reiterou a ligação que tem com Volta Redonda desde quando atuava aqui como delegado da Polícia Civil. “Quando ingressei na política, pude colaborar com o município de outra forma, trazendo recursos. E o Hospital da Criança é um projeto que acredito. Espero que seja um farol para muitos pais em busca de cuidado para os seus filhos. É muito bom colaborar para que isso aconteça”, falou.

A diretora Geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, também agradeceu ao deputado pela colaboração com o projeto. “O retorno das obras do Hospital da Criança é o início da realização de um sonho. Obrigada em nome de toda população de Volta Redonda”, disse.

Hospital Municipal da Criança

Pelo projeto original, a unidade funcionará em conjunto do Hospital do Retiro, porém, com recepção própria, consultórios de atendimento, consultório de classificação de risco, sala de medicação, sala de emergência vermelha e sala de nebulização. Ao ser concluído, a unidade passará a funcionar de forma independente, ganhando áreas de repouso e de internação.Secom/PMVR/Fotos Cris Oliveira