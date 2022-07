Jovem é baleado no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda

Um jovem de 26 anos foi baleado no fim da madrugada deste sábado, dia 2, no Rua Senador Pinheiro Machado, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.

O rapaz foi atingido no tornozelo e foi socorrido por amigos ao Hospital São João Batista. Aos policiais militares, a vítima contou que deixava uma festa no local quando começou uma confusão. Em seguida, ele contou que ouviu um disparo e depois sentiu uma dor no tornozelo. Ele não corre risco de morte.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal.