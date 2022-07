O motociclista Giovane Silva Teodoro, de 45 anos, ficou ferido em um acidente na noite de sábado (2) no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Ele colidiu com um carro no trecho conhecido como Cascata.

Giovane foi levado pelo Samu ao Hospital São João Batista com várias fraturas pelo corpo. Na unidade médica, ele passou por cirurgia e no momento desta publicação estava com um fixador no quadril, sendo monitorado pelos médicos. De acordo com apuração do site, ele está lúcido e orientado na unidade médica.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Familiares informaram que Giovane é morador do município de Cataguases, em Minas Gerais, e estava na cidade para o Encontro Nacional de Motociclistas que ocorreu neste fim de semana na Ilha São João.