Cerimônia ocorreu na manhã de domingo e três partidas de futebol foram realizadas

O prefeito Antônio Francisco Neto entregou na manhã deste domingo, dia 3, a revitalização do campo de futebol e da praça de lazer Manoel Francisco Lima, no bairro Siderlândia. As benfeitorias, executadas pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), incluem melhoria do gramado do campo, reforma dos vestiários, recuperação do espaço de convivência, pintura das arquibancadas, solda nas traves do campo e reforma dos alambrados. Também foi trocada a grama sintética e alambrado do campo de futebol society, e reforma e pintura nos brinquedos e bancos da praça.

A cerimônia contou com a presença dos vereadores Paulinho AP e Luciano Mineirinho, a secretária de Infraestrutura, Poliana Gama, Cora Peixoto, secretária de Planejamento, e os presidentes de associações de moradores do bairro Jardim Cidade do Aço, João Cassiano, Amauri Lee, do Belmonte e Charles da Silva, dos bairros Vila Mury e Limoeiro e do bairro Siderlândia, Fernando do Gás. “Agradeço ao prefeito por este benefício ao nosso bairro. A nossa associação apoia o governo e ficamos felizes por que o nosso bairro está sendo olhado com carinho”, disse Fernando, pedindo ao prefeito que também reforme o ginásio poliesportivo do bairro Siderlândia.

O presidente do campo do Siderlândia, Zeomar Tessaro, cumprimentou o prefeito por tudo que foi feito pela cidade em seus cinco mandatos na prefeitura. “Temos a satisfação em receber o prefeito que revolucionou esta nossa região com inúmeras obras, como asfalto, drenagem, iluminação e revitalização de área. Obrigado ao prefeito por renovar o campo do Siderlândia, que é o nosso maior espaço de lazer”, elogiou Tessaro.

O vereador Luciano Mineirinho disse estar feliz com o retorno das melhorias aos bairros Jardim Belmonte, Belmonte e Siderlândia. “Aqui o prefeito está fazendo obras para todo o lado e estamos vendo uma cidade com cara nova. Somos gratos ao prefeito pelo nosso campo, que ficou maravilhoso e a comunidade está muito satisfeita”, salientou o vereador.

O prefeito Antônio Francisco Neto informou ao presidente da associação de moradores do Siderlândia que a reforma do ginásio do bairro vai começar em 15 dias e agradeceu a comunidade pela presença na inauguração.

“O poder público vai executar 200 obras inseridas no Orçamento Participativo ainda este ano. E vamos reformar 14 campos de futebol na cidade”, disse ele, que aproveitou para agradecer ao trabalho da secretária de Infraestrutura.

“Obrigado Poliana pela sua dedicação e por este trabalho belíssimo seu e de sua equipe aqui no campo do Siderlândia. Parabéns a comunidade e ao vereador Minieirinho que nos ajudou no projeto de anistia, onde entraram para os cofres públicos mais de R$ 10 milhões. Por isso, é um grande parceiro do executivo”, disse o prefeito.

Para marcar a entrega das obras, após a inauguração, foram realizadas três partidas entre masters do Voltaço e Siderlândia, equipe do Laranjinha x União Força e um time infantil do projeto Cura x a equipe do Última Hora.