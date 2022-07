Uma medalha de prata e três de bronze foi o saldo do município na última edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa foram destaques na 16ª OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas). A premiação aconteceu na última quinta-feira, 30/06, no Auditório do Colégio Militar do Rio de Janeiro, na capital do estado. Uma medalha de prata e três de bronze foi o saldo do município nesta edição.Os alunos destaques foram Vanderson Vianna (prata), pelo C. M. Doutor Maurício Amaral, na Vila Coringa; Maria Antônia, do C. M. Doutor Elvino Alves Ferreira, na Vila Ursulino; Rômulo Emanuel, do C. M. Padre Anchieta, na Vista Alegre; e Juan Pablo, da Escola Bartholomeu Anacleto, no distrito Floriano. Todos receberam medalha por passarem por todas as fases da olimpíada. A cerimônia contou também com uma homenagem aos professores e profissionais das unidades de ensino, pelo desempenho de seus alunos.Os quatro se disseram muito felizes pela conquista e reconhecimento.“Estou muito feliz com isso. É uma grande conquista. Este ano de 2022 eu já passei para a segunda fase e espero ganhar de novo”, adiantou Maria Antônia.Quem também já está pensando na próxima edição da OBMEP é Juan Pablo. “É uma alegria não só para mim, mas para o meu colégio, minha família, principalmente porque passei para a segunda fase novamente este ano. É também uma oportunidade para o futuro com o PIC (Projeto de Iniciação Científica). É muita felicidade!”, destacou.Vanderson Vianna revelou sentir muita gratidão pela oportunidade. “Agradeço primeiro a Deus, aos meus pais e aos professores, que me ensinam e motivam”.O mesmo sentimento é o que Rômulo também diz ter. “Fiquei muito grato e feliz por ter recebido a medalha. Agradeço por ter participado deste projeto”.O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, está muito satisfeito com o crescimento dos alunos. “Um orgulho muito grande dos nossos alunos. Tenho que parabenizar os profissionais docentes das escolas, pois temos talentos que são moldados pelos nossos professores”, concluiu o secretário.