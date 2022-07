A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em patrulhamento por volta das 22h40min, quando deparou com um Renault Sandero (branco), seguindo pelo acostamento e pela contramão no km 314, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Os policiais agiram rápidos e abordaram o veículo, onde estavam o condutor, de 57 anos e a passageira, de 43. A PRF observou que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, com odor etílico no hálito, olhos vermelhos, desorientação, não conseguia falar, ao ser retirado do veículo precisava ser amparado devido ao desequilíbrio que apresentava.

A carona parecia exaltada discutindo com o condutor. Ela alegou que eles estavam em Penedo e haviam ingerido vodca. O condutor foi submetido ao teste etílico (bafômetro) que teve como resultado 1,13 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar alveolar), sendo confirmada a embriaguez ao volante.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao condutor por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência,

Penas

Detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Além da prisão, foram extraídas as devidas multas de trânsito por dirigir embriagado e pela contramão, no valor total de R$ 4.108,57. O veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado. O condutor terá a CNH suspensa.