Na tarde deste domingo (3/7), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube empatou em 1 a 1 com a equipe do Goytacaz pela partida de ida da fase semifinal do Campeonato Carioca (Série B2). Em confronto realizado no Estádio Leão do Sul, Maycon marcou para o time campista e Andrey empatou para a equipe barra-mansense.

O primeiro tempo começou bem equilibrado, mas, aos 4 minutos, o Goytacaz chegou bem quando Arthur fez bom cruzamento e Leandro, livre, bateu pra fora. O jogo deu uma esfriada e, apenas aos 33, Leandro aproveitou uma bobeada da defesa do Barra Mansa e foi em diagonal pra dentro do gol, mas Marcelo impediu a finalização do atacante campista. Aos 36, Peutrick realizou boa cobrança de falta para a área e o zagueiro Caio cabeceou para defesa segura do goleiro do Goytacaz. Aos 43, Arthur recebeu a bola na frente, entrou na área e chutou por cima do gol, perdendo uma boa oportunidade para o time de Campos. Aos 46, o Barra Mansa levou perigo com uma ótima falta cobrada por Hallyson, obrigando o goleiro Cauã a espalmar para longe do gol. Placar final da etapa inicial: 0 a 0.

O segundo tempo já começou mais movimentando. Aos 4 minutos, Hallyson, novamente, cobrou bem a falta e o goleiro campista teve que fazer grande defesa. Aos 12, o Goytacaz chegou bem pela direita, fez cruzamento na área, a defesa barra-mansense desviou, mas a bola sobrou para Maycon, livre, bater certeiro no canto direito do goleiro Marcelo. Goytacaz 1 a 0. Aos 17, nova ofensiva do time campista, com bola cruzada na área e Leandro cabeceou pra fora. Aos 19, Giva fez boa jogada para o Barra Mansa, encontrou Pedro pela esquerda, que cruzou rasteiro e a defesa do Goyta desvia pra escanteio. No lance seguinte, aos 20, Vianna cobrou escanteio preciso, Andrey sobiu para cabecear para dentro do gol e empatar para o Barra Mansa. Aos 33, o Goyta chegou bem em bom ataque pela direita, quando Kaique recebeu a bola, entrou na área e chutou pra fora. Aos 49, Vianna cobrou bem o escanteio e a bola encontrou Giva, desmarcado, que chutou de primeira pra fora. Placar final: 1 a 1.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (10/7) para encarar novamente a equipe do Goytacaz, às 14h45, no Estádio Ary de Oliveira e Souza, em Campos dos Goytacazes, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca (Série B2).

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio Leão do Sul | Árbitro: Marcos Paulo Euzébio da Silva Castro | Gols: Maycon (Goy) e Andrey (BM) | Barra Mansa: Marcelo; Vianna, Caio Joberto, João Guilherme e Douglas (Pedro); Peutrick, Tauan e João Victor (Giva); Carlão, Andrey (Wendel) e Hallyson (Luan Lucas). Téc. Selmar Coutinho.

# Jogos de ida da semifinal:

03/7/2022 (domingo)

Bonsucesso 1×0 Tigres do Brasil

Barra Mansa 1×1 Goytacaz

Por Diogo de Oliveira Paula/Foto: BMFC (divulgação)