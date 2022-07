Vídeo: Prefeito Neto concede entrevista ao DESTAQUE POPULAR

O prefeito Antônio Francisco Neto entregou na manhã deste domingo, dia 3, as melhorias do campo de futebol e da praça de lazer Manoel Francisco Lima, no bairro Siderlândia.

Foram reformados vestiários, pintura das arquibancadas, solda nas traves do campo e reforma dos alambrados e vestiários; revitalização do gramado e recuperação do espaço de convivência.

Também foi trocada a grama sintética, alambrado do campo de futebol society, reforma e pintura nos brinquedos e bancos da praça. O vereador Paulinho AP esteve presente e disse que a obra foi importante para os moradores da localidade.

O vereador Luciano Mineirinho, que intercedeu junto ao prefeito Neto melhorias do local, destacou a importância da área esportiva e lazer. “Aqui o prefeito está fazendo obras para todo o lado e estamos vendo uma cidade com cara nova. Somos gratos ao prefeito pelo nosso campo, que ficou maravilhoso e a comunidade está muito satisfeita”, salientou o vereador.

