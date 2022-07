Um acidnete ocorrido na noite desta segunda-feira, envolvendo dois carros deixou quatro pessoas ficaram levemente feridas na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) no bairro Jardim Guanabara, em Barra Mansa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h35min para o local. Segundo a corporação, uma mulher, de 51 anos, identificada como Rejane de Freitas, foi levada para a Santa Casa de Misericórdia.

As outras vítimas foram atendidas e liberadas no local. A dinâmica do acidente é desconhecida, mas um dos carros se chocou e quebrou um muro após a batida com o automóvel.

O trânsito chegou a ficar congestionado por conta da presença do resgate, mas foi liberado logo quando os bombeiros deixaram o local.