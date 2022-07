O Kartódromo Internacional de Volta Redonda recebe neste sábado, dia 9 de julho, a terceira etapa do Campeonato Estadual de Kart em 2022. O evento é realizado e supervisionado pela Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ), tem entrada franca e acontece a partir das 9h30 min com os treinos livres das categorias.

Os classificatórios começam às 11h45 min e as baterias de corridas às 12h30.

“A expectativa para a terceira etapa da competição está elevada, estamos trabalhando para tudo acontecer dentro do cronograma e bem organizado, assim como ocorreu nas duasetapas anteriores”, declara Sinder Bitton Filho, promotor da competição.

Apromessa é de que aproximadamente 15 kartistas disputem quem é o mais rápido entre as curvas e as retas da pista volta-redondense.Neste campeonato os pilotos estão divididos em quatro categorias: Mirim, Cadete, F4 Graduado e F4 Sênior.

Eduardo Martini Mota, que tem apenas 7 anos, morador de Barra Mansa e que treina kart há 1 ano, é o mais jovem do Estado correndo atualmente.

Segundo Dudu, como é carinhosamente conhecido, pilotar é bom porque consegue sentir o vento batendo na viseira e isso o faz se sentir veloz e livre.

O piloto mirim continua bastante animado e deseja melhorar o seu rendimento para a sua terceira etapa, e para isso afirma que treina cada dia para correr mais rápido que no treino anterior.

O Kartódromo de Volta Redonda, que já foi palco até de um Campeonato Brasileiro de Kart em 2010, segue padrões internacionais exigidos pela FIA (Federação Internacional do Automóvel), tem 1.250 metros de extensão e 8 metros de largura. A pista é considerada de média-alta velocidade e os competidores podem alcançar 90 Km/h ou mais, a depender da motorização do kart.

Para Felipe Falcão Fardim, gestor do Kartódromo, receber o campeonato Estadual é essencial, pois movimenta todos os amantes de velocidade da região e é um campeonato que serve de “porta de entrada” para os pilotos que buscam uma carreira no kartismo.

De acordo com Djalma Farias Neves, presidente da FAERJ, o objetivo da Federação é fazer o kartismo crescer no Estado, conseguir novos pilotos de kart e trabalhar para que todos treinem e corram com bastante união e respeito entre si.

Os pilotos e os responsáveis pelo kartismo no Estado estão trabalhando para angariar novos adeptos e que o esporte volte a ser forte.

Próximas Etapas do Campeonato Estadual que definirão o resultado

4ª Etapa

17 de setembro – Kartódromo de Guapimirim

5ª Etapa

12 de novembro – Kartódromo de Volta Redonda