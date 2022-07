‘Mulheres Mãos à Obra’ abre inscrições em Volta Redonda

Projeto capacita, de forma gratuita, moradoras da cidade a trabalharem na área da Construção Civil

O projeto “Mulheres Mãos à Obra’, da Prefeitura de Volta Redonda, abriu nesta segunda-feira (4), inscrições para moradoras da cidade, a partir de 18 anos. A capacitação, que ocorre por meio da parceria entre as Secretarias de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Ação Comunitária (SMAC) e a FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda), oferece cursos gratuitos na área da Construção Civil para elas.

As matrículas podem ser feitas até o dia 22 de julho, de forma presencial, das 8h às 17h, no CQP – Centro de Qualificação Profissional, localizado na Av. Pedro Lima Mendes, nº 495, no bairro Aero Clube.

Esta será a terceira edição do projeto, que disponibilizará 120 vagas. As alunas serão divididas em três turmas, nos períodos de manhã (8h às 11h), tarde (13h às 16h) e noite (18h às 21h). A previsão é que o curso aconteça de agosto a dezembro. Nas duas primeiras edições, 164 alunas se formaram, algumas inclusive já estão empregadas na profissão.

“O objetivo é qualificar as mulheres, gerando oportunidades no mercado de trabalho que é típico do homem. Estamos quebrando esse paradigma. O perfil da mulher é de delicadeza, de começar e querer terminar o trabalho da maneira correta, bem feito, com cuidado. A mulher tem esse olhar mais crítico, mais amplo da coisa e sabe o que tem que fazer, fugindo do estilo masculino de dar um jeitinho brasileiro”, comparou o coordenador do Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira, Eiji Yamashita.

Outras informações podem ser obtidas na SMDH, telefone: (24) 3339-9215 ou no CQP pelo número: (24) 3345-8101.

Fotos: Arquivo/Secom PMVR