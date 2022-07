Presidente da FOA firma novas parcerias com Secretaria de Saúde

O presidente da FOA, Eduardo Prado, recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 4, a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, e a diretora do Departamento de Planejamento, Marina Fátima de Oliveira Marinho.

Nesse encontro, foram firmadas novas parcerias em saúde pública, com foco no fortalecimento da atenção básica e planejamento. O reforço dessa cooperação, entre o UniFOA e a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da Secretaria de Saúde, também inclui novos sistemas de controle e prontuário eletrônico.

Essas ações, que visam ampliar e otimizar o atendimento do SUS no município, contarão mais uma vez com o apoio da instituição, em prol de um serviço mais ágil e moderno para a população.