A Prefeitura de Volta Redonda entrega nesta quinta-feira, dia 7, 525 certificados de cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente, através da Fundação Beatriz Gama (FBG) e da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Na parte da manhã, às 9h, na quadra poliesportiva da FBG, 195 alunos do projeto “Formando Profissionais” receberão seus certificados de conclusão dos seguintes cursos: cabelereiro, barbeiro, depilação, informática básica, estética corporal, manicure, elétrica predial e organização de eventos.

A FBG oferece também cursos gratuitos em unidades socioeducativas e prisionais, como no Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas) e na Cadeia Pública Franz de Castro, onde foram promovidos os cursos de barbeiro, informática básica e elétrica predial.

“Os cursos profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama são muito importantes. É um trabalho que tem forte impacto social para a população. São atividades que possibilitam aos participantes uma geração de renda, abrem portas ao empreendedorismo e favorecem a inclusão social”, comentou a diretora social da FBG, Ethiene Correia.

À tarde, a partir das 14h, no Clube Comercial, a Smac promove a cerimônia de formatura das oficinas de Inclusão Digital do primeiro semestre. De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, 330 alunos irão receber os certificados de conclusão.

“Estamos felizes com mais essa oficina concluída, possibilitando que os nossos usuários possam desenvolver suas habilidades, não só na informática, mas também em outros segmentos”, comentou a secretária.