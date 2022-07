Bandidos furtam carro no bairro Retiro

Bandidos furtaram um veículo Gol KOK-7C01que estava estacionando na manhã desta terça-feira, na Rua Luvina Faria, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Uma câmera flagrou o momento em que um carro é furtado. As imagens mostram o criminoso abrindo com facilidade a porta do veículo, entrando no carro e saindo da vaga onde estava estacionado. Em seguida ele para na rua, abre a porta para outro homem que o dava cobertura, e deixa o local.

Na Delegacia de Polícia, a vítima contou que o carro estava parado em frente ao seu estabelecimento comercial e as imagens são de uma loja vizinha. Qualquer informação sobre o veículo pode ser passada ao 190 da Polícia Militar.